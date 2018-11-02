Луис Суарес: "Это нормально, что "Барселона" ищет мне замену"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что нормально относится к сообщениям о том, что сине-гранатовые ищут ему замену. 31-летний уругваец добавил, что любой клуб должен думать о будущем.

- Я нормально отношусь к таким сообщениям, - цитирует Суареса ESPN FC. - В моем возрасте я должен находиться выше любой критики. Когда появляется информация о том, что "Барселоне" нужна новая "девятка", я не вижу в этом ничего странного. Мне уже 31 год, а "Барселона" должна думать о будущем.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Суарес провел 14 матчей за "Барселону", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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