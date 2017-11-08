Луис Суарес: "Если я забью один гол – за ним пойдут и другие"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, как он относится к малому количеству забитых голов. По его словам, он не переживает из-за серии.

- Я сам себя много критикую, - цитирует Sport Суареса. - Были матчи, когда я помогал команде и был доволен, хотя и не забивал. Но были и другие матчи, в которых я делал все, чтобы забить, но никак не мог отличиться. Дело не в движении. Бывают моменты, когда ты делаешь все, чтобы забить гол, но мяч просто не хочет идти в ворота. Иногда, наоборот, ты бьешь неудачно, но мяч все равно залетает.

Я не беспокоюсь по этому поводу. Можно беспокоиться, когда ты один, а тебе надо обыграть пятерых соперников. Я совру, если скажу, что доволен своей формой. Знаю, что могу давать команде больше. Если я забью один гол – за ним пойдут и другие.