Луис Суарес: "Барселона" создала много моментов, хотя "Валенсия" и играла компактно"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы над "Валенсией" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0) отметил, что матч получился трудным. Уругваец стал автором единственного гола во встрече.

- "Барселона" выиграла с минимальным преимуществом, но играть осталось еще 90 минут, - цитирует L'Equipe Суареса. - "Валенсия" всегда сильна, когда играет дома, особенно когда речь заходит о полуфинале Кубка Испании. Единственное, что нас успокаивает, так это то, что соперник не поставил нас в трудную ситуацию. Важно, что они уважали нас. Мы создали много моментов, хотя соперник и играл компактно.