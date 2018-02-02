02:15 | Футбол — Испания

Луис Суарес: "Барселона" создала много моментов, хотя "Валенсия" и играла компактно"


Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы над "Валенсией" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0) отметил, что матч получился трудным. Уругваец стал автором единственного гола во встрече.

- "Барселона" выиграла с минимальным преимуществом, но играть осталось еще 90 минут, - цитирует L'Equipe Суареса. - "Валенсия" всегда сильна, когда играет дома, особенно когда речь заходит о полуфинале Кубка Испании. Единственное, что нас успокаивает, так это то, что соперник не поставил нас в трудную ситуацию. Важно, что они уважали нас. Мы создали много моментов, хотя соперник и играл компактно. 

Барселона - Валенсия

 

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