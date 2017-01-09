Луис Суарес: "Барселона" потеряла два очка, но путь еще долгий"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1) подчеркнул, что команда заслуживала большего. Форвард отметил: каталонцев подвела реализация.

– Мы потеряли два очка, но путь еще долгий, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Суареса. – Сегодня команда показала хороший уровень футбола. Есть чувство, что мы должны были побеждать. Результат не совсем справедлив, потому что команда делала все возможное. У нас было много моментов, которые нужно было реализовывать. Это футбол. Нужно продолжать работать.