Луис Суарес: "Барселона" показала, что является отличной командой и без Месси"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) заявил, что его команда отлично сыграла и без форварда Лионеля Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в игре с "Севильей" (4:2) и пропустил класико.

- Во втором тайме "Реал" собрался и забил, - цитирует Суареса Marca. - Но мы отлично поработали, стали быстрее бегать, пользоваться свободными зонами. Отсутствие Месси? Конечно, было бы лучше, если бы Лео играл, ведь он лучший футболист в мире. Но мы показали, что являемся отличной командой и без Месси.

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