Луис Суарес: "Барселона" должна выиграть класико"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перед матчем 10-го тура чемпионата Испании против "Реала" заявил, что эти игры являются особенными для футболистов каталонского клуба.

- Мы ходим победить для фанатов и для самих себя, чтобы остаться наверху, - цитирует Суареса Mundo Deportivo. - "Барселона" должна победить в воскресенье. Класико отличаются от других матчей: вы больше сосредоточены на игре, больше думаете о матче. Все по-другому, хотя мы и стараемся делать то же самое, что и обычно. Болельщики дают дополнительный адреналин, поэтому игроки хотят победить еще больше.

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