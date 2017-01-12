Луис Суарес: "Барселона" должна, не раздумывая, предложить Месси новый контракт"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес уверен, что его одноклубник Лионель Месси своей игрой доказал то, что заслуживает продления контракта с каталонцами. Нынешний договор между сторонами рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть сине-гранатовых из-за разногласий по условиям соглашения.

- Месси является лучшим футболистом на планете. Он доказывает это в каждом матче, постоянно удивляя нас чем-то новым, - приводит Marca слова Суареса. - В случае с Месси "Барселоне" необходимо, не раздумывая, предоставить ему новый контракт. Напомните мне хотя бы один матч, в котором он не заслужил бы своей игрой продления соглашения.