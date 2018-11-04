Луис Суарес: "Барселона" была слишком уверенной в себе"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признался, что его команда недооценила "Райо Вальекано". По ходу встречи чемпионата Испании каталонцы проигрывали со счетом 1:2, но смогли забить в конце два мяча и вырвать победу.

– Наверное, мы были слишком уверенными в себе, – цитирует AS Суареса. – Но нужно признать, что "Райо" играл отлично. Ему нужны были очки, и соперник показал впечатляющий футбол. Но мы своей цели все-таки добились, что самое главное. Я рад, что забил два мяча. Это моя работа.