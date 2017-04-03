09:36 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Забить 100 голов мог только такой зверь, как Неймар"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высоко оценил игру нападающего Неймара в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:1). Гол, забитый в этой встрече, стал для форварда сотым в составе сине-гранатовых.

"Сотый гол Неймара? До этого числа мог дойти только такой зверь, как он", - приводит пресс-служба каталонцев слова Энрике.

Отметим, что Неймару потребовалось всего 177 матчей для того, чтобы стать третьим бразильцем в истории "Барселоны", достигшем этого результата. Больше него забивали только Ривалдо (130 голов) и Эваристо (105).

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