Луис Энрике: "Юмтити очень быстро адаптировался к игре "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике доволен тем, как защитник Самюэль Юмтити вписался в игру команды. 22-летний игрок сборной Франции был приобретен каталонцами этим летом у "Лиона". На данный момент на его счету 4 матча за сине-гранатовых.

- Юмтити очень быстро адаптировался к игре "Барселоны", - цитирует L'Equipe Энрике. - Хотя раньше считалось, что новичкам это сделать катастрофически сложно. Пока Самюэль сыграл только четыре или пять матчей, но он проявил себя так, будто всегда был с нами.