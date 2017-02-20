Луис Энрике: "Я понимаю всю критику в мой адрес после поражения в Париже"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Леганесом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании отметил, что на команде сказалось крупное поражения от "ПСЖ" (0:4) в Лиге чемпионов. По его словам, подопечным не хватало уверенности в своих силах.

– Ситуация такая, какая есть, – цитирует Луиса Энрике Marca. – Я понимаю всю критику в мой адрес после поражения в Париже. Мы знали, что сегодня будет трудно. В целом контролировали игру, но после Лиги чемпионов нам временами не хватало уверенности, даже, когда мы забили гол. В любом случае, игроки выходят на поле и должны быть полностью сконцентрированы, несмотря ни на что.