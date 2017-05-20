Луис Энрике: "Я не прощаюсь"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что не прощается с клубом, хотя предстоящий матч чемпионата Испании с "Эйбаром" станет последним для него в качестве наставника каталонцев. От "Реала" "Барселона" перед последним туром отстает на три очка.

– "Эйбар" несет опасность. Эта команда проводит лучший сезон в истории, – цитирует AS Луиса Энрике. – Мы столкнемся с проблемами. Но наша задача – победить. Мы готовы к игре за титул. Все, что зависит от нас, мы сделаем. Нужно победить. Это будет особенный вечер. Я знал, что в "Барселоне" на короткий срок. История "Барселоны" полна таких событий, игроков и тренеров, которые проходят сквозь нее. Благодарен клубу за предоставленные возможности. Мне повезло, что клуб выбрал меня. В следующем сезоне я буду на трибунах "Камп Ноу". Здесь меня любят, я это чувствую. Так что не прощаюсь.