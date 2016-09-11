Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение от "Алавеса"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике призвал подопечных сделать выводы из поражения от "Алавеса" (1:2) в 3-м туре чемпионата Испании. Специалист признался, что допустил ошибки при подготовке к этой встрече.

– Все кричало о том, что мы будем фаворитами в этой паре. Что же, подобный поворот должен напомнить нам, насколько на самом деле сложно добывать победы,– цитирует Goal Луиса Энрике. – Когда команда побеждает, говорят об играх. Но когда проигрывает – все взгляды устремлены на тренера.

Я беру на себя ответственность за это поражение. Оно должно заставить нас задуматься. Мы ошибались, играли неаккуратно – и соперник забил дважды, имея три момента. Я виноват в этих неудачах.

Но большое количество изменений в составе было вызвано обстоятельствами, окружающими "Барселону". Я стараюсь выжимать максимум из всех игроков, которые есть у нас в команде. И я не был готов, что "Алавес" выйдет на поле с расстановкой 5-4-1, которую они ранее не использовали. В любом случае, нужно их поздравить.