Луис Энрике: "Во втором тайме с "Эспаньолом" мы играли зрелищнее, особенно – Месси"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи и игрой команды. Особенно он отметил нападающего Лионеля Месси. ставшего автором четвертого гола.

– В матче с "Эспаньолом" мы увидели игру великих футболистов, которые делают невероятные вещи, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Соперник ждал на своей половине поля в надежде совершить контратаку. Они оборонялись всей командой, поэтому нам пришлось непросто. Во втором тайме "Барселона" создавала больше моментов и действовала зрелищнее, особенно – Месси.