Луис Энрике: "Видаль находится в наилучшей форме"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что доволен игрой защитника команды Алейша Видаля. Ранее появлялась информация, что наставник хочет расстаться с игроком, который в первой части сезона почти не имел практики.

– Видаль воспользовался предоставленными возможностями, – цитирует AS Луиса Энрике. – И у меня никогда не было оснований жаловаться на его отношение к тренировкам. Я думал раньше, что он должен еще поработать над собой, улучшить свои качества. А сейчас он находится в наилучшей форме. Это отличная новость для команды.