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Луис Энрике в "Барселоне": 162 матча, 123 победы и 8 титулов

ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ" ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ" ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ" ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"
ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"
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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в ближайшее время может покинуть пост наставника каталонского клуба. "СЭ" приводит статистику сине-гранатовых под руководством специалиста.

ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"
ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"

Луис Энрике провел 162 матча у руля "Барселоны", в которых одержал 123 победы, потерпел 18 поражений, а 21 встреча завершилась вничью. 78 раз каталонцы оставляли свои ворота в неприкосновенности.

ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"
ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"

При испанском специалисте сине-гранатовые забили 457 мячей и пропустили 124 мяча. Больше всего голов на счету Лионеля Месси – 131 гол, второй – Луис Суарес - 109 голов, третье место занимает Неймар – 80 голов.

ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"
ЛУИС ЭНРИКЕ в "Барселоне". Фото "СЭ"

Под руководством Луиса Энрике "Барселона" завоевала 8 титулов: Лига чемпионов (2014/15), чемпионат Испании (2014/15, 2015/16), Кубок Испании (2014/15, 2015/16), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015), Клубный чемпионат мира (2015).

Луис Энрике: чемодан - вокзал - Хихон

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Материалы REN-TV

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