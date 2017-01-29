08:47 29 января | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Три недели назад пресс-конференции были похожи на похороны"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил изменения в настроении испанской прессы в последнее время. Каталонская команда проводит серию побед, тогда как "Реал" стал допускать осечки в последних матчах.

– Любопытно отметить меняющуюся динамику, в том числе в настроении журналистов, – цитирует A Bola Луиса Энрике. – Три недели назад пресс-конференция была похожа на похороны. Теперь все изменилось. Наша задача – улучшать качество игры, увеличивать число положительных результатов. Ничего не решено, поскольку впереди нас остаются конкуренты.

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