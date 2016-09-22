Луис Энрике: "Травма Месси – потеря для всего футбола"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 5-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1) подчеркнул, что травма лидера каталонцев Лионеля Месси является потерей для всего футбола, а не только для его команды. Аргентинец получил надрыв мышцы задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.

– Травма Месси – потеря для всего футбола, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – В прошлом сезоне он выбывал на более длительный срок, и мы справились. Конечно, с ним мы сильнее, но и без него мы будем оставаться сильными.