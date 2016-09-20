19:35 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике советует лучше трудиться игрокам, которые не попадают в основной состав "Барселоны"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал совет футболистам, которые не проходят в основной состав его команды. Ранее появились слухи, что по этой причине своим положением недоволен Алейш Видаль.

– Речь об этом будет идти на протяжении всего сезона, если мы будем постоянно обращать внимание на тех, кто играет и кто не играет, – цитирует AS Луиса Энрике. – А какова ответственность самих игроков? Им нужно повышать производительность, индивидуально и коллективно. Это мое послание им. Потому что все мы делаем ошибки, игроки и тренеры, и наша задача улучшать игру.

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