Луис Энрике: "Слова Пике о "Реале"? Мне лучше молчать, потому что у меня еще более радикальное мнение"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поддержал защитника команды Жерара Пике, который в недавнем интервью заявил, что никогда не стал бы работать в "Реале", поскольку не разделяет ценностей клуба, ведущего нечестную борьбу. Напомним, что будучи футболистом Энрике выступал как за мадридцев, так и за каталонцев.

– Слова Пике? Мое мнение не играет никакой роли, – цитирует Marca Энрике. – Если бы Жерара не было, его следовало бы придумать. Он уважает мнение других и ждет уважения в ответ. Пике – фантастический парень. Мое мнение на эту тему еще более радикальное, чем у Пике. Мне лучше молчать.