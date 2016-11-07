Луис Энрике: "Севилья" и "Барселона" показали высокий уровень футбола"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил волевые качества своих подопечных.

– Я рад, что команда в состоянии противостоять трудностям, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Сегодня "Севилья" и "Барселона" показали высокий уровень футбола. У нас были шансы выйти вперед, но мы ими не воспользовались, в отличие от соперника. К счастью, удалось сравнять счет до перерыва. Гол Месси значительно помог нам и вернул уверенность. Второй тайм мои футболисты провели великолепно и создали много моментов.