13:06 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике считает, что кто-то из "Барселоны" выдает закрытую информацию прессе

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике пытается выяснить источник внутри клуба, который дает закрытую информацию испанским СМИ. Как сообщает sport.es, наставника разозлили некоторые материалы прессы, в которых содержится информация об анализе "Барселоной" соперников, а также о физическом состоянии ряда игроков каталонского клуба.

По данным источника, Луис Энрике подозревает, что кто-то из сотрудников клуба делится информацией с прессой. Наставник хочет вычислить этого человека, чтобы к нему были применены санкции внутри клуба.

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