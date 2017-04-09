Луис Энрике: "Результат игры с "Малагой" несправедлив, в Лиге чемпионов все будет иначе"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2) выразил сожаление по поводу результата. Он также подчеркнул, что в предстоящем матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" все будет иначе.

– Мы понимали, что матч легким не будет, и подошли к этой встрече с правильным настроем, – приводит Tmw слова Энрике. – Но команда допустила ошибку и пропустила гол, после которого игра разладилась. Во втором тайме футболисты не выполнили моего задания, но сравнять счет возможности были. Речь идет о упущенном моменте. В Лиге чемпионов все будет иначе. Сейчас мы провели неплохой матч, и результат несправедлив. К арбитру претензий нет.