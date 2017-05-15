Луис Энрике: "Реал"? В этом сезоне мы проиграли на выезде и "Малаге", и "Сельте"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 37-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (4:1) отметил, что "Реал" может оступиться в двух последних турах. "Королевскому клубу" предстоит сыграть с "Сельтой" и "Малагой". Напомним, что если мадридцы набирут четыре очка в этих встречах, то станут чемпионами.

– Уверен в том, что мы обыграем "Эйбар", – цитирует Луиса Энрике Football Espana/ – Именно эта игра для нас ключевая для сохранения шансов на чемпионство. Между прочим, в этом сезоне мы проиграли на выезде и "Малаге" и "Сельте". В Виго проигрывали неоднократно.

Усталость? Нет. Команда в идеальном состоянии. У нас осталась одна игра в чемпионате, в которой нужно взять три очка. Но если мы проиграем, то и любая другая команда может проиграть.