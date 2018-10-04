Луис Энрике представил состав сборной Испании, развесив форму игроков по раздевалке

Федерация футбола Испании оригинально представила заявку сборной Испании на предстоящие матчи с Уэльсом и Англией. В презентационном ролике главный тренер испанской команды Луис Энрике в раздевалке развешивает имена вызванных в сборную игроков по позициям.
В сборную Испании приглашены: вратари – Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Пау Лопес ("Бетис"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия); защитники – Хосе Гайя ("Валенсия"), Маркос Алонсо ("Челси", Англия), Рауль Альбиоль ("Наполи", Италия), Начо ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Марк Бартра ("Бетис"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Хони Отто ("Вулверхэмптон", Англия); полузащитники – Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Коке ("Атлетико"), Дани Себальос ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"); нападающие – Альваро Мората ("Челси", Англия), Родриго Морено ("Валенсия"), Сусо ("Милан", Италия), Яго Аспас ("Сельта"), Пако Алькасер ("Боруссия", Дортмунд, Германия).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Милан (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Атлетико
- Бавария
- Валенсия (футбол)
- Наполи
- Вулверхэмптон
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Серхио Бускетс
- Серхио Рамос
- Сборная Уэльса
- Сельта
- Бетис
- Давид Де Хеа
- Тиагу Алькантара
- Луис Энрике
- Альваро Мората
- Марк Бартра
- Коке Ресуррексьон
- Сесар Аспиликуэта
- Ньигес Сауль
- Марко Асенсио
- Начо
- Пако Алькасер
- Сусо
- Маркос Алонсо
- Яго Аспас
- Кепа Аррисабалага
- Хосе Гайя
- Дани Себальос