Луис Энрике представил состав сборной Испании, развесив форму игроков по раздевалке

Федерация футбола Испании оригинально представила заявку сборной Испании на предстоящие матчи с Уэльсом​ и Англией. В презентационном ролике главный тренер испанской команды Луис Энрике в раздевалке развешивает имена вызванных в сборную игроков по позициям.

В сборную Испании приглашены: вратари – Кепа Аррисабалага ("Челси"​, Англия), Пау Лопес ("Бетис"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия); защитники – Хосе Гайя ("Валенсия"), Маркос Алонсо ("Челси", Англия), Рауль Альбиоль ("Наполи", Италия), Начо ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Марк Бартра ("Бетис"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Хони Отто ("Вулверхэмптон", Англия); полузащитники – Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Коке ("Атлетико"), Дани Себальос ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"); нападающие – Альваро Мората ("Челси", Англия), Родриго Морено ("Валенсия"), Сусо ("Милан", Италия), Яго Аспас ("Сельта"), Пако Алькасер ("Боруссия", Дортмунд, Германия).