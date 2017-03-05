04:44 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Постараемся показать, что мы сильнее "ПСЖ"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 26-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (5:0) выразил удовлетворение игрой своей команды. Специалист подчеркнул, что ему подопечных по силам отыграть четыре гола у "ПСЖ" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Мы действовали полноценно, – приводит Football Espana слова Энрике. – Футболисты наслаждались игрой. Это наш лучший матч против "Сельты". Соперник прессинговал один в одного, не давая свободы. Было непросто. "ПСЖ"? Парижане будут прессинговать еще сильнее и обороняться не так, как "Сельта". Но при удачном стечении обстоятельств нам по силам отыграться. Мы постараемся показать, что мы сильнее.

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Материалы REN-TV

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