Луис Энрике: "Постараемся показать, что мы сильнее "ПСЖ"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 26-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (5:0) выразил удовлетворение игрой своей команды. Специалист подчеркнул, что ему подопечных по силам отыграть четыре гола у "ПСЖ" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Мы действовали полноценно, – приводит Football Espana слова Энрике. – Футболисты наслаждались игрой. Это наш лучший матч против "Сельты". Соперник прессинговал один в одного, не давая свободы. Было непросто. "ПСЖ"? Парижане будут прессинговать еще сильнее и обороняться не так, как "Сельта". Но при удачном стечении обстоятельств нам по силам отыграться. Мы постараемся показать, что мы сильнее.