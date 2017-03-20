02:47 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике посмеялся над спящим журналистом

0
0
0
0

Забавный инцидент произошел на пресс-конференции после встречи 28-го тура чемпионата Испании "Барселона""Валенсия" (4:2). Главный тренер каталонцев Луис Энрике не удержался от смеха, увидев спящего журналиста. Как заметил испанский наставник, он впервые в карьере увидел подобное. Пошутив над представителем СМИ, он продолжил отвечать на вопрос по матчу. Отмечается, что уснувший был английским репортером, представляющим CBS News.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...