Луис Энрике посмеялся над спящим журналистом

Забавный инцидент произошел на пресс-конференции после встречи 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Валенсия" (4:2). Главный тренер каталонцев Луис Энрике не удержался от смеха, увидев спящего журналиста. Как заметил испанский наставник, он впервые в карьере увидел подобное. Пошутив над представителем СМИ, он продолжил отвечать на вопрос по матчу. Отмечается, что уснувший был английским репортером, представляющим CBS News.

El momento más divertido de la rueda de prensa de Luis Enrique 😅 pic.twitter.com/hTR0tUsNAZ – FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 марта 2017 г.