23:20 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике поддержал решение игроков "Барселоны" не посещать церемонию ФИФА

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поддержал решение своих игроков не посещать церемонию награждения ФИФА ввиду подготовки к матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика". Встреча состоится 11 января. На мероприятие ФИФА не приехал ни один игрок каталонского клуба.

– Посещать церемонию или нет – это личный выбор каждого, – цитирует Marca Энрике. – Как тренер я поддерживаю решение своих игроков. Я поддержал бы их в любом случае, а в этой ситуации – на все сто процентов. Ведь завтра у нас очень важная игра.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Храбрец*

И я поддерживаю! Нафиг на этот фарс ехать? Более силиконовых золотых мячей, чем 2016, еще не было!

23:32

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