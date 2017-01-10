Луис Энрике поддержал решение игроков "Барселоны" не посещать церемонию ФИФА

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поддержал решение своих игроков не посещать церемонию награждения ФИФА ввиду подготовки к матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика". Встреча состоится 11 января. На мероприятие ФИФА не приехал ни один игрок каталонского клуба.

– Посещать церемонию или нет – это личный выбор каждого, – цитирует Marca Энрике. – Как тренер я поддерживаю решение своих игроков. Я поддержал бы их в любом случае, а в этой ситуации – на все сто процентов. Ведь завтра у нас очень важная игра.