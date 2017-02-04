Луис Энрике: "Победа над "Атлетиком" говорит о том, что "Барселона" идет в правильном направлении"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике подчеркнул, что его команда сумела адаптироваться к игре соперника в матче 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" 3:0. По словам специалиста, ноль пропущенных мячей в этой встрече говорит о том, что каталонцы находятся на правильном пути.

- Я не буду говорить о замене Месси, - приводит Marca слова Энрике. - Вы всегда ждете какую-то историю, но мне не хочется, чтобы что-то было написано по этому поводу. Я ничего не скажу.

Если говорить о матче, то с "Атлетиком" никогда не бывает легко. Не важно, какой результат на табло. Они оказывают давление, что порождает борьбу. Но "Барселона" смогла адаптироваться и создавала моменты.

Мне кажется, сегодня команда смогла показать, что для того, чтобы стать чемпионом, необходимо успешно атаковать и обороняться. Игра на ноль говорит о том, что сине-гранатовые идут в правильном направлении.