20:56 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Победа над "Атлетико" досталась "Барселоне" с трудом"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Атлетико" (2:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что игра была упорной. Благодаря этому успеху каталонцы возглавили турнирную таблицу.

– Эта победа досталась нам с трудом, – приводит AS слова Энрике. – Первый тайм был очень упорным, соперник хорошо прессинговал, нам было тяжело. Во втором тайме мы начали играть гораздо лучше, много владели мячом. Я очень рад, что мы обыграли прямого конкурента и вышли на первое место в турнирной таблице.

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Материалы REN-TV

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