Луис Энрике: "Победа над "Атлетико" досталась "Барселоне" с трудом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Атлетико" (2:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что игра была упорной. Благодаря этому успеху каталонцы возглавили турнирную таблицу.

– Эта победа досталась нам с трудом, – приводит AS слова Энрике. – Первый тайм был очень упорным, соперник хорошо прессинговал, нам было тяжело. Во втором тайме мы начали играть гораздо лучше, много владели мячом. Я очень рад, что мы обыграли прямого конкурента и вышли на первое место в турнирной таблице.