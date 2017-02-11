22:18 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Первые два гола "Барселоны" - образец вскрытия плотной обороны"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике выразил удовлетворение качеством игры команды в матче чемпионата Испании с "Алавесом" (6:0). При этом он был расстроен травмой защитника Алейша Видаля.

– Я доволен, учитывая качество игры и отношение команды к делу, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Но я расстроен травмой Видаля. Мы хорошо контролировали мяч, не давали сопернику пространства, действовали глубоко, широко. Два первых гола стали прекрасным примером того, как нужно вскрывать плотную защиту. Мы действовали хорошо и с мячом, и без мяча. А последние полчаса были бесполезными для обеих команд.

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Материалы REN-TV

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