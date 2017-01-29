Луис Энрике: "Незасчитанный гол "Барселоны"? Пора вводить видеоповторы в футбол"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:1) отметил, что его команда не наиграла на победу. Также специалист прокомментировал эпизод, произошедший на 77-й минуте встречи, когда в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот "Бетиса" рикошетом от игрока "огурцов".

– Мне нечего сказать по этому эпизоду, после матча мне показали фотографию, на которой видно, что мяч за линией ворот, – цитирует Marca Энрике. – Для меня очевидно, что арбитры нуждаются в помощи. Технология видеоповторов могла бы решить эту проблему.

Если же в целом, полагаю, матч нуждается в переосмыслении. Если говорить о первых впечатлениях, полагаю, что в этом матче "Барселона", скорее, заработала одно очко, чем потеряла два.