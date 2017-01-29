Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (1:1) отметил, что его команда не наиграла на победу. Также специалист прокомментировал эпизод, произошедший на 77-й минуте встречи, когда в течение одной атаки арбитр сначала не назначил пенальти за фол в штрафной хозяев на нападающем гостей Неймаре, после чего судейская бригада не заметила эпизода, когда мяч влетел за линию ворот "Бетиса" рикошетом от игрока "огурцов".
– Мне нечего сказать по этому эпизоду, после матча мне показали фотографию, на которой видно, что мяч за линией ворот, – цитирует Marca Энрике. – Для меня очевидно, что арбитры нуждаются в помощи. Технология видеоповторов могла бы решить эту проблему.
Если же в целом, полагаю, матч нуждается в переосмыслении. Если говорить о первых впечатлениях, полагаю, что в этом матче "Барселона", скорее, заработала одно очко, чем потеряла два.
VIDEO: A clear penalty denied in favour of Barcelona, and a clear goal denied to Barcelona. pic.twitter.com/NoD6sg6TXP– Barça News Forum (@BarcaNewsForum) 29 января 2017 г.
Бен Ричардс
Судя по этому фрагменту тут дело вовсе не в отсутствии у судьи видеоповтора. Не увидеть, как защитник сначала валит игрока "Барсы" руками, а затем выбивает мяч уже почти из внутренней стороны сетки ворот способен либо слепой человек либо абсолютно бесчестный (мотив не столь важен: за деньги, из бескорыстной любви к хозяевам или бескорыстной ненависти к "Барсе"). Тут надо не видеоповтора вводить, а пожизненно дисквалифицировать, чтоб други неповадно было.
22:37 29 января
Platinum1991
ЛУИС ЭНРИКЕ: "НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ "БАРСЕЛОНЫ"? ПОРА ВВОДИТЬ ВИДЕОПОВТОРЫ В ФУТБОЛ"??? Однозначно ПОРА и ДАВНО, но судейская коррупционная система выступает ПРОТИВ. Вот кто тормозит прогресс честной футбольной игры на поле! Барса забила два чистейших гола и должна была побеждать, но судья ГРУБО и результативно ошибся в пользу Бетиса! Судью надо ОТСТРАНЯТЬ и запретить ему судить! Это судейский беспредел! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того , что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Испании, что в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения в футболе видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, КТО? на ЧТО? наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
18:18 29 января