08:05 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Не знаю, почему меня спрашивают о споре между Хави и Криштиану Роналду"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не стал комментировать словесную перепалку между экс-игроком каталонцев Хави и нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Напомним, в ответ на нелестное сравнение себя с Лионелем Месси португалец заявил Хави, что выиграл "Золотые мячи", а тот выступает в Катаре.

– Я не знаю, почему мне задают подобного рода вопросы, – цитирует A Bola Луиса Энрике. – Вы же знаете, что меня не интересуют темы, которые не относятся строго к футболу. Мне не нравятся такие вопросы. Так что я не буду отвечать.

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