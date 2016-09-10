12:38 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике назвал несправедливым запрет на трансферы "Реалу" и "Атлетико"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что "Реал" и "Атлетико" обладают достаточно сильными составами, несмотря на запрет на трансферы. Из-за нарушений при подписании молодых футболистов обоим клубам запрещено регистрировать новичков в зимнее и летнее трансферное окно 2017 года. Аналогичное наказание понесла "Барса" в 2015 году.

- Когда это произошло с "Барселоной", я говорил, что это несправедливо, - цитирует официальный сайт "Барселоны" Энрике. - Сейчас я скажу то же самое. Но мы справились и смогли выиграть трофеи. У "Реала" и "Атлетико" и без того сильные составы.

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