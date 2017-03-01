09:50 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Надеюсь, "Барселона" еще многие годы будет зависеть от Месси"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не считает чем-то плохим зависимость команды от форварда Лионеля Месси. По его словам, лидерская роль аргентинца объяснима.

– Было бы наивно полагать, что команда не может зависеть от лучшего игрока в мире, – цитирует AS Луиса Энрике. – Надеюсь, мы будем зависеть от Месси еще долгие годы. Я считаю его нападающим, хотя он проводит много времени ближе к центру поля. Не думаю, что стоит четко разграничивать его амплуа. Важно то, что позволяет ему делать на поле физическое состояние.

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