Луис Энрике: "Надеюсь, "Барселона" еще многие годы будет зависеть от Месси"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не считает чем-то плохим зависимость команды от форварда Лионеля Месси. По его словам, лидерская роль аргентинца объяснима.

– Было бы наивно полагать, что команда не может зависеть от лучшего игрока в мире, – цитирует AS Луиса Энрике. – Надеюсь, мы будем зависеть от Месси еще долгие годы. Я считаю его нападающим, хотя он проводит много времени ближе к центру поля. Не думаю, что стоит четко разграничивать его амплуа. Важно то, что позволяет ему делать на поле физическое состояние.