Луис Энрике надеется, что Месси сможет сыграть против "Депортиво"

Нападающий "Барселоны" скорее всего сможет принять участие в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". Аргентинский форвард получил травму 21 сентября в матче 5-го тура против "Атлетико" (1:1) и вернулся к тренировкам в общей группе в среду.

– В принципе, у нас возвращаются Самюэль Юмтити и Лео, – приводит goal.com слова главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике. – Месси тренируется в общей группе со среды и выглядит хорошо. Я поговорю с ним завтра, но по большому счету он готов принять участие в матче против "Депортиво".