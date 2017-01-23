03:52 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "На первых минутах "Эйбар" создавал немало проблем"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 19-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (4:0) подчеркнул, что в дебюте встречи соперник создавал проблемы его команде. Специалист выразил удовлетворение результатом поединка.

– Нам удалось нейтрализовать соперника, который на первых минутах создавал немало проблем, – приводит Tmw слова Энрике. – После первого гола все стало намного легче. "Барселона" показала хорошую игру, но прибавлять еще есть куда. Рад, что нам удается добиваться положительного результата в последних матчах. Главное – не останавливаться.

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Материалы REN-TV

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