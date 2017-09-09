Луис Энрике может возглавить клуб Тевеса

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике зимой может стать наставником "Шанхай Шеньхуа". Согласно Marca, специалист планирует пропустить сезон-2017/18, но руководство китайского клуба сообщило, что если испанец захочет вернуться к работе раньше – его будет ждать пост главного тренера команды.

Отмечается, что этот сезон станет последним в "Шанхай Шеньхуа" для действующего тренера команды Густаво Пойета, под руководством которого коллектив располагается на 11 месте чемпионата Китая. Напомним, что в клубе из Шанхая выступает нападающий Карлос Тевес.