Луис Энрике: "Мой уход необходим и мне, и "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы в финале Кубка Испании над "Алавесом" (3:1) подчеркнул, что команда посвящает этот успех болельщикам. Для 47-летнего специалиста эта игра стала последней у руля каталонцев.

– В финале всегда может произойти все что угодно, – приводит Tmw слова Луиса Энрике. – Мы здорово завершили сезон, и эту победу хотим посвятить нашим болельщикам, которые в очередной раз оказали невероятную поддержку. Я не чувствую себя плохо из-за ухода. Мне это необходимо, и, думаю, команде тоже. Эти футболисты нуждаются в новых стимулах. Желаю новому главному тренеру и клубу успехов. Мое будущее? Пока не знаю, что буду делать.