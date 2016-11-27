Луис Энрике: "Мне неинтересно, что Моуринью и Гвардьола говорят о Месси"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что не придает значения разговорам о будущем нападающего каталонской команды Лионеля Месси. По словам специалиста, он бы хотел, чтобы аргентинец завершил карьеру в составе сине-гранатовых. Ранее такое же мнение высказывали главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Жозе Моуринью и Хосеп Гвардьола.

– Я не слышал, что Моуринью и Гвардьола сказали про Месси, мне это неинтересно, – приводит goal.com слова Энрике. – Мы знаем, сколько внимания пресса уделяет аргентинскому форварду, знаем, как много Месси значит для Каталонии и "Барселоны". Уверен, когда клуб и сам игрок посчитают правильным, они дадут всю необходимую информацию. Я бы хотел, чтобы Лионель завершил карьеру в составе сине-гранатовых.