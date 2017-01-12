Луис Энрике: "Месси снова решил исход матча"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (3:1) отметил, что команда полностью контролировала ход встречи. В первой игре каталонцы уступили со счетом 1:2. На "Камп Ноу" третий мяч "Барселоны" забил нападающий Лионель Месси.

- Я доволен игрой команды, - приводит пресс-служба "Барселоны" слова Энрике. - Мы отлично атаковали и оборонялись, полностью контролировали ход матча. Сегодня сыграли предельно аккуратно, а "Атлетик" реализовал свой единственный момент. Месси решил исход этой игры, как он обычно и делает. Надеюсь, Месси останется в "Барселоне" на долгие годы. Дело не только в его голах, но и в том, как он выбирает решения.