Луис Энрике: "Месси просто нельзя сравнивать с другими игроками"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что нападающего Лионеля Месси нельзя сравнивать ни с каким другим игроком. По мнению наставника, аргентинец, без сомнения, лучший футболист в истории.

– Смешно, что люди сравнивают игроков через призы и золотые дыни... Месси нельзя сравнивать ни с современными, ни с игроками прошлого. Он может играть на любой позиции, он просто отличается от других, – приводит слова Луиса Энрике Marca.