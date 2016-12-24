Луис Энрике: "Месси просто нельзя сравнивать с другими игроками"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что нападающего Лионеля Месси нельзя сравнивать ни с каким другим игроком. По мнению наставника, аргентинец, без сомнения, лучший футболист в истории.
– Смешно, что люди сравнивают игроков через призы и золотые дыни... Месси нельзя сравнивать ни с современными, ни с игроками прошлого. Он может играть на любой позиции, он просто отличается от других, – приводит слова Луиса Энрике Marca.
алонсо хаби
он легенда как и Пеле и КР7 с марадонной и Зиданом ... но внатуре задолбали)) носится с ним
12:29
oleg.bob
Задолбали уже с восхвалением Месси!
10:04
Роджер)))
Надоело читать жополизов вроде Гвардиолы или Луиса Энрике ... Если Месси и особенный,то пока только для Барселоны,а остальное решит история по завершению карьеры.
09:08
вперёд Спартак!
Марадона ЗНАЧИТЕЛЬНО СИЛЬНЕЕ (на 2 головы!) Месси и в индивидуальном мастерстве (в том числе в уровне обращения с мячом), и в качестве командного игрока. Это действительно несравнимо и, похоже, Энрике "не дружит с головой" и имеет проблемы с адекватностью восприятия окружающего мира.)))))))))))))))))))))
08:23