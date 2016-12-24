06:54 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Месси просто нельзя сравнивать с другими игроками"

0
0
0
4

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что нападающего Лионеля Месси нельзя сравнивать ни с каким другим игроком. По мнению наставника, аргентинец, без сомнения, лучший футболист в истории.

Смешно, что люди сравнивают игроков через призы и золотые дыни... Месси нельзя сравнивать ни с современными, ни с игроками прошлого. Он может играть на любой позиции, он просто отличается от других, – приводит слова Луиса Энрике Marca.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

алонсо хаби

он легенда как и Пеле и КР7 с марадонной и Зиданом ... но внатуре задолбали)) носится с ним

12:29

oleg.bob

Задолбали уже с восхвалением Месси!

10:04

Роджер)))

Надоело читать жополизов вроде Гвардиолы или Луиса Энрике ... Если Месси и особенный,то пока только для Барселоны,а остальное решит история по завершению карьеры.

09:08

вперёд Спартак!

Марадона ЗНАЧИТЕЛЬНО СИЛЬНЕЕ (на 2 головы!) Месси и в индивидуальном мастерстве (в том числе в уровне обращения с мячом), и в качестве командного игрока. Это действительно несравнимо и, похоже, Энрике "не дружит с головой" и имеет проблемы с адекватностью восприятия окружающего мира.)))))))))))))))))))))

08:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ