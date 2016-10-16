Луис Энрике: "Месси потребовалось очень мало времени, чтобы вернуться на свой лучший уровень"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Депортиво" в матче 8-го тура чемпионата Испании (4:0) отметил важность глубины состава. Также он считает, что Лионель Месси своим быстрым голом после возвращения в строй в очередной раз показал свой высокий уровень.

- Иметь в резерве игроков, которые могут играть на высоком уровне, является одним из ключей к успешному сезону, - цитирует пресс-служба клуба Энрике. - Здорово, что Рафинья и другие игроки могут играть не только на одной позиции. Это важно для команды.

Месси? Сегодня все увидели, что ему потребовалось очень мало времени, чтобы вернуться на свой лучший уровень. У меня нет никаких сомнений по поводу Пако Алькасер. У него было несколько очень хороших шансов, но не повезло.