Луис Энрике: "Месси – лучший футболист в истории"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) выразил восхищение игрой нападающего Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль, в том числе забив победный гол, ставший для него 500-м в составе каталонской команды.

– Месси – лучший футболист в истории, – приводит AS слова Энрике. – Я многое видел в футболе, его голы подтверждают это. "Барселона" – великий клуб и Месси является его частью и историей.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"