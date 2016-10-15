Луис Энрике: "Месси и Юмтити готовы к матчу против "Депортиво"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике перед матчем 8-го тура примеры против "Депортиво" отметил, что все футболисты его команды готовы выйти на поле. Поединок начнется сегодня в 17.15.

- Матч с "Депортиво" важен не только с точки зрения результата, но еще и потому, что мы начинаем играть после двухнедельного перерыва, приводит Football Espana слова Энрике. - Мы должны быть осторожными, так как соперник может сильно осложнить нам жизнь. Каждый из моих игроков готов сегодня выйти на поле. Месси и Юмтити тоже восстановились от травм.