Луис Энрике: "Матч с "Атлетиком" развивался по худшему сценарию из возможных"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетиком" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, его команда заслуживала ничейного результата.

– Матч развивался по худшему сценарию из возможных, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Но мы смогли взять все под свой контроль после перерыва. Наши действия во втором тайме – пример отличной командной игры. Гол придал нам сил, и мы заслуживали ничейного результата, учитывая созданные моменты. К сожалению, нам не хватало точности в завершающей стадии. Ответный поединок будет непростым.