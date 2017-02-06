Луис Энрике: "Матч с "Атлетико" будет жестким"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике уверен, что ответный полуфинальный матч Кубка Испании с "Атлетико" пройдет в жесткой борьбе. По словам специалиста, мадридцы постараются воспользоваться возможностью выхода в финал. Напомним, первая игра завершилась в пользу сине-гранатовых (2:1).

- "Атлетико" постарается воспользоваться предоставленной возможностью, - приводит пресс-служба сине-гранатовых слова Энрике. - Эта встреча будет жесткой. Но "Барселона" не собирается сидеть сложа руки, мы будем играть на победу. Безусловно, нам понадобится поддержка болельщиков.