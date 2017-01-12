10:46 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Кубок Испании стал бы привлекательнее, если бы команды играли по одному матчу"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Атлетиком" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:1) заявил, что турнир стал бы привлекательнее, если бы команды играли между собой по одному матчу. Примечателен тот факт, что каталонцы в первой игре с басками потерпели поражение со счетом 1:2. 

- Мне нравится Кубок Испании, но хотелось бы, чтобы команды между собой играли по одному матчу и без посева команд при жеребьевке, - цитирует пресс-служба клуба Энрике. - Так бы турнир стал более привлекательным. Это сделало бы его более захватывающим.

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Материалы REN-TV

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