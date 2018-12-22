10:09 | Футбол — Испания

Луис Энрике: "Иско нужно регулярно играть за клуб, чтобы не потерять место в сборной"

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Главный тренер сборной Испании  Луис Энрике считает, что полузащитник "Реала"  Иско может потерять место в составе национальной команды. Специалист подчеркнул, что 26-летнему футболисту нужно чаще играть в составе клуба.

– Я большой поклонник Иско, – цитирует AS Энрике. – Если посмотреть на чемпионат мира, то там никто лучше него не сыграл. Он постоянно участвовал в наших последних матчах. Его качество не вызывает сомнений. Но Иско нужно играть регулярно на клубном уровне, если он хочет оставаться постоянным игроком сборной, поскольку у нас очень большая конкуренция.

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