Луис Энрике: "Иско нужно регулярно играть за клуб, чтобы не потерять место в сборной"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что полузащитник "Реала" Иско может потерять место в составе национальной команды. Специалист подчеркнул, что 26-летнему футболисту нужно чаще играть в составе клуба.

– Я большой поклонник Иско, – цитирует AS Энрике. – Если посмотреть на чемпионат мира, то там никто лучше него не сыграл. Он постоянно участвовал в наших последних матчах. Его качество не вызывает сомнений. Но Иско нужно играть регулярно на клубном уровне, если он хочет оставаться постоянным игроком сборной, поскольку у нас очень большая конкуренция.