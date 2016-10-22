Луис Энрике: "Иньеста получил серьезную травму, а за это фолившему даже карточки не дали"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что судья должен был наказывать полузащитника "Валенсии" Энцо Переса, в столкновении с которым получил травму Андрес Иньеста. "Барселона" победила в матче со счетом 3:2, причем победный мяч в компенсированное время забил с пенальти Лионель Месси.

– В этом матче многое случилось, – цитирует AS Луиса Энрике. – Хуже всего – травма Иньесты. Все со скамейки даже видели, что там был фол. Это четкий жест. Игрок получил травму, а нарушителю не дали даже желтой карточки. Завтра узнаем, насколько серьезна травма. Но Андрес наверняка пропустит недели.

Что касается Месси, то он сам взял на себя ответственность в решающий момент. Он решил пробить. Мы понимали, что ему противостоит лучший вратарь, берущий пенальти. Мы на скамейке гадали, куда же пробьет Лионель. Он в итоге пробил не в тот угол, куда все думали, и не прогадал. Это высший профессионализм.